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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, rendendo definitiva la condanna nei confronti di un pensionato agrigentino di 84 anni, accusato di avere abbandonato rifiuti in contrada Fondacazzo.

A documentare il comportamento dell’anziano erano state le cosiddette fototrappole, installate proprio per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le telecamere lo avevano ripreso mentre, dopo essere arrivato con la propria automobile, prelevava dal bagagliaio un ingombrante oggetto metallico e lo abbandonava sul terreno.

Per l’uomo è arrivata la parola definitiva della giustizia: dovrà versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende e pagare un’ulteriore sanzione di 1.000 euro, per un totale di 4.000 euro.