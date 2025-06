A19 Palermo Catania, auto giù dal ponte, due feriti gravi

Condividi

Scontro tra due auto: utilitaria precipitata per oltre 10 metri. Due feriti gravi

Grave incidente poco dopo le 16 sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Dittaino e Mulinello, nel territorio di Enna. Per cause ancora in fase di accertamento, una Jaguar e una Fiat Punto si sono scontrate: l’utilitaria è precipitata per oltre 10 metri da un viadotto, finendo in fondo a una scarpata. Tre le persone coinvolte, due delle quali in gravi condizioni: si tratta degli occupanti della Fiat, un uomo e una donna, trasportati in elisoccorso agli ospedali “Umberto I” di Enna e “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto.