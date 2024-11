A Siculiana il Museo-Mostra dedicato a Ayrton Senna: “A.S.T.R.O.” apre il 23

Condividi

Visualizzazioni 133

Un viaggio emozionante alla scoperta delle radici siciliane di Ayrton Senna, leggenda della Formula 1. Il 23 novembre 2024, alle ore 12:00, presso l’antica Torre dell’Orologio di Piazza Umberto I a Siculiana, si terrà l’inaugurazione di “A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini”, un museo-mostra unico nel suo genere.

Scopri le radici siciliane del campione di F1

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Zambito e promossa dall’amministrazione comunale di Siculiana, ripercorre la storia della famiglia Magro, emigrata in Brasile alla fine dell’800, dalla quale Senna discende direttamente. Un omaggio alle generazioni di emigranti siciliani che hanno contribuito a scrivere la storia del Brasile e del mondo.

Un museo-mostra ricco di emozioni

Fotografie inedite: scattate dal fotoreporter imolese Marco Isola durante gli ultimi anni di carriera di Senna (1992-1994).

Cimeli autentici: oggetti appartenuti al pilota, che permettono di entrare in contatto con la sua storia personale. Simbolo della mostra il ritratto di Ayrton Senna del maestro di arte sculture modenese, Alessandro Rasponi.

Percorso immersivo: un’esperienza multimediale che trasporta i visitatori nella Sicilia di fine ‘800, facendo rivivere l’atmosfera dell’epoca e il legame profondo tra Senna e la sua terra d’origine.La Torre dell’Orologio: un connubio tra storia e innovazione

La mostra è allestita all’interno della Torre dell’Orologio, un edificio del XVII secolo restaurato e riadattato per l’occasione dagli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli. Un luogo ricco di fascino che coniuga storia e modernità, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

Ayrton Senna: l’uomo oltre il campione

“A.S.T.R.O.” non si limita a celebrare le imprese sportive di Senna, ma esplora anche la sua dimensione umana e spirituale, profondamente influenzata dalle sue origini siciliane. Un’occasione per conoscere a fondo il campione, scoprendo il suo legame con la fede, la famiglia e la terra dei suoi antenati. L’iniziativa, che intende rafforzare il legame emotivo tra Ayrton Senna e i suoi fan italiani, rientra tra le attività del “Turismo delle Radici” promosse dal comune di Siculiana, e si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di Formula 1 e di cultura siciliana.

L’evento, patrocinato dalla Regione Siciliana, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, sarà inserito tra le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e in collaborazione con la TAS Torsida Ayrton Senna di Imola.