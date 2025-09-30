A Ribera in concerto Fausto Leali. Meli ricorda il dono di un quadro

A Ribera, in occasione della Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana, venerdì 3 ottobre si esibirà in concerto in piazza Duomo Fausto Leali. A tal proposito, il pittore agrigentino, Gerlando Meli, ricorda di avere già incontrato personalmente Fausto Leali in un suo concerto in provincia di Agrigento e di avergli donato un suo quadro. Fausto Leali ha gradito e ha apprezzato, congratulandosi con Meli per lo stile, la tecnica, i colori e le sue doti umane e artistiche.
