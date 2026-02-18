A Ravanusa la De.Co. celebra le eccellenze locali: premiato il pastry chef Giovanni Mangione

Condividi

Una giornata di grande valore culturale e identitario quella che si è svolta il 16 febbraio a Ravanusa, dove la comunità ha celebrato ufficialmente il conferimento della Denominazione Comunale (De.Co.), riconoscimento che tutela e valorizza le produzioni tipiche, la storia e le tradizioni del territorio.

La cerimonia pubblica, promossa dalla Rete dei Borghi GeniusLoci guidata da Nino Sutera, ha sancito l’assegnazione della De.Co. a due autentici simboli della cultura gastronomica ravanusana: la Raviola di Ravanusa e il Totomè. Due prodotti che raccontano l’identità di una comunità attraverso sapori, memoria collettiva e saperi artigianali tramandati nel tempo.

L’audizione pubblica è stata organizzata dallo chef Leonardo Massaro, con il contributo organizzativo di Calogero La Mattina. L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di confronto e condivisione, capace di unire istituzioni, professionisti del settore e cittadini attorno al valore dell’identità gastronomica locale.

Tra i protagonisti della giornata anche il pastry chef Giovanni Mangione, figura di riferimento della pasticceria siciliana, noto per i numerosi riconoscimenti ottenuti a livello regionale e nazionale.

Mangione si distingue inoltre per l’ideazione e il coordinamento di grandi eventi gastronomici durante i quali ha realizzato imponenti max torte da 500–600 kg, vere e proprie opere d’arte dolciaria che uniscono creatività, tecnica e spettacolarità.

Per il suo contributo alla valorizzazione della pasticceria siciliana e per la partecipazione all’audizione pubblica dedicata alla De.Co., Giovanni Mangione è stato premiato dal Sindaco Salvatore Pitrola, che ne ha sottolineato l’impegno professionale e il ruolo di ambasciatore delle eccellenze gastronomiche dell’isola.

Un riconoscimento che suggella il legame tra il maestro pasticcere e il territorio, in un contesto che mette al centro la qualità, la tradizione e la promozione delle identità locali.

Durante la cerimonia, Mangione ha incontrato lo chef e regista Vincenzo La Cognata, presidente di Himera Movie APS, manifestando pieno sostegno al progetto culturale e sociale dell’associazione.

In questa occasione, il pastry chef ha scelto di iscriversi come volontario, entrando ufficialmente nel Registro degli Artisti Himera Movie APS. Un gesto che testimonia la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità.

Non solo: Mangione ha annunciato che presto sarà docente di un corso inclusivo di pasticceria promosso dall’associazione, contribuendo così alla formazione di nuovi talenti e alla diffusione della cultura gastronomica come strumento di inclusione e crescita sociale.

Una giornata che ha celebrato tradizione, talento e spirito di comunità, confermando ancora una volta come la gastronomia possa essere veicolo di identità, cultura e sviluppo territoriale.