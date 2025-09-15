A Palermo si torna a sparare, ucciso un 39enne

Condividi

Omicidio a Palermo al mattino di oggi intorno alle ore 9 in piazza Principe di Camporeale, nel quartiere Noce. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, da 17 anni impiegato come magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, all’angolo con via Oberdan. Gaglio è stato freddato con quattro colpi di pistola appena giù dal suo scooter posteggiato. E’ stato diretto al lavoro dopo avere accompagnato i figli a scuola. I sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Sul posto vi sono dei sistemi di video – sorveglianza. Indagini sono in corso ad opera della Polizia.