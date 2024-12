A Palermo opera dedicata a Totò Schillaci, la cerimonia martedi 17 dicembre

Condividi

Martedì 17 dicembre, alle ore 17:00, in un’area tra il Cep e Borgo Nuovo, verrà svelata una straordinaria opera d’arte realizzata dall’artista Salvo Castellese dedicata al calciatore Totò Schillaci, recentemente scomparso. Alla cerimonia sarà presente il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

Su incarico della Fondazione Federico II e grazie all’idea del deputato Questore Vincenzo Figuccia, l’opera rientrerà nel progetto “Script Art – Le strade da seguire”, regalando alla città di Palermo un tributo unico.

L’immagine rappresenta un uomo che è stato e continua a essere un modello di ispirazione per tanti giovani: una figura umile, la cui storia insegna che con impegno, sacrificio e perseveranza si possono raggiungere grandi risultati.

“Totò Schillaci – dichiara Vincenzo Figuccia – rimarrà un simbolo eterno per tutti noi: un grande uomo che ha scritto la storia non solo del calcio, ma anche della vita, incarnando un esempio positivo per tanti ragazzi”.