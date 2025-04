A lavoro per attrarre imprese e investimenti in Sicilia

Condividi

La giunta regionale ha predisposto un decreto che istituisce una Task force per attrarre in Sicilia imprese e investimenti da fuori Sicilia. Gli interventi di Schifani e Dagnino.

La giunta regionale ha predisposto un decreto che istituisce una Task force per attrarre in Sicilia imprese e investimenti da fuori Sicilia. Il provvedimento è adesso all’esame della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale per il parere di competenza. La Task force divulgherà all’esterno della regione le agevolazioni nazionali e regionali disponibili in Sicilia e le altre misure di sostegno agli investimenti privati nel territorio dell’isola, offrendo supporto e assistenza tecnica agli investitori, e promuovendo attività di coordinamento tra gli enti pubblici per agevolare i processi di insediamento delle imprese.

Sarà composta da cinque esperti di elevata e documentata professionalità, almeno decennale, in materie giuridiche, economiche, aziendali e finanziarie. L’incarico è per tre anni, rinnovabile. Il compenso è 60.000 euro ciascuno all’anno. L’Irfis pubblicherà un avviso per i candidati. Sarà così formata una lista da cui l’assessore all’Economia, selezionerà i cinque professionisti. Sarà istituito anche un comitato scientifico di supporto composto da venti membri con un incarico di tre anni a titolo gratuito: dieci saranno scelti dal governo, e altri dieci tra i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali.

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commenta: “La Task force è uno dei pilastri della politica del governo regionale per lo sviluppo degli investimenti privati, insieme agli incentivi alle aggregazioni tra imprese previsti nell’ultima Finanziaria snellendo inoltre i nodi burocratici”. E il presidente Schifani aggiunge: “Il mio governo è dalla parte di chi investe e crea lavoro in Sicilia e, adesso, con la Task force per l’attrazione degli investimenti, creiamo uno strumento per promuovere le politiche, le fonti di finanziamento, le attività di sburocratizzazione per tutti coloro che vogliono avviare in Sicilia un’attività economica.”