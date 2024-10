A fuoco gazebo di un bar: è doloso

Condividi

Liquido infiammabile per appiccare le fiamme ad un gazebo adiacente ad un bar a Menfi. Non ci sono dubbi sulla matrice dell’attentato: è doloso.

Fortunatamente a fuoco è andata solo la tenda del gazebo ed il bar non è stato interessato dalle fiamme.

Il proprietario, un commerciante di Menfi, poco più che quarantenne, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. Sull’attentato incendiario, la Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata del grave gesto dai motivi sconosciuti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendioL’allarme al 112 è stato lanciato nel corso della sera di venerdì, in un orario in cui l’esercizio pubblico era chiuso. Per fortuna l’incendio si è spento da solo. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Ad occuparsi delle indagini i militari dell’Arma.