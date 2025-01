A fuoco auto di un pensionato, indagini

Condividi

Un incendio ha devastato una Renault Kajar, di proprietà di un pensionato settantenne, ma di fatto in uso alla figlia poco più che quarantenne. E’ successo in via dell’Agricoltura a Canicattì dove, nella tarda serata di venerdì, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sul posto anche i poliziotti del Commissariato cittadino che, adesso, si stanno occupando delle indagini. I pompieri nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o contenitori. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Come da prassi gli agenti hanno ascoltato il proprietario dell’auto e i suoi familiari. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo per fare luce sul misterioso episodio.