A fuoco alberi di ulivo e mandorle

Circa trenta alberi di ulivo e di mandorlo sono stati divorati dalle fiamme divampate in un campo di sterpaglie situato tra Monserrato e Porto Empedocle, mettendo a rischio anche le case circostanti.

A rischiare la vita anche numerosi capi di bestiame al pascolo che sono stati portati via giusto in tempo prima che le fiamme avvolgessero anche il loro rifugio. Nella zona divampata sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Sarebbe quasi certo che l’incendio sia divampato su cause che sembrano di natura dolosa. Appena due settimane fa un altro incendio si era avvicinato pericolosamente al perimetro della discarica di Monserrato, venendo bloccato dagli uomini antincendio prima che potesse estendersi e aggredire la “montagna” di rifiuti.