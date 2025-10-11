A Favara proseguono le ricerche di Marianna: attenzione ad un pozzetto

Condividi

A Favara oggi è l’undicesimo giorno di ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni trascinata dalla corrente d’acqua provocata dal nubifragio che si è abbattuto sulla città lo scorso primo ottobre. In particolare, anche oggi, come ieri, le attività sono concentrate in contrada Chimento, dove si scandaglia un pozzetto in parte crollato. Peraltro si tratta del luogo dove, a pochi metri di distanza, è stata trovata la giacca nera Adidas di Marianna, indossata la mattina del primo ottobre e riconosciuta dal marito.