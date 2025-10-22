A casa, Elisea, 16 anni, cade per terra e sbatte la testa: operata di urgenza è in coma farmacologico all’ospedale di Caltanissetta

Condividi

Elisea ha soli 16 anni. E’ probabile che sia stato un malore improvviso a far perdere i sensi alla ragazza tanto da cadere a terra e sbattere violentemente la testa. Il dramma si è consumato tra le mura di casa, circondata dall’affetto dei suoi cari., a Canicattì. Da quel momento è iniziata la corsa contro il tempo. La sfortunata ragazza è stata prima trasportata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì ma, viste le criticissime condizioni, è stata trasferita di urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta.

All’ospedale nisseno è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato oltre cinque ore per ridurre la giovane è stata operata per ridurre una grave emorragia cerebrale. Oggi, Elisea lotta in coma farmacologico, mentre i suoi genitori vegliano al suo capezzale, stringendo forte la speranza che non li abbandoni.

Immediatamente è scattata la solidarietà alla famiglia e ieri sera, centinaia di persone, amici, vicini, compagni di scuola si sono riuniti nella chiesa della Sacra Famiglia. Sotto la guida di don Bonaventura, una veglia di preghiera ha riempito il silenzio di suppliche e lacrime. “Preghiamo per Elisea, per i suoi genitori, per quel miracolo che tutti desideriamo”, ha detto il parroco, con la voce rotta dall’emozione. La chiesa era un mare di candele accese, un simbolo di luce in questo momento di buio.