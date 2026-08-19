A Caltanissetta nasce un nuovo punto EgoGreen: il 29 agosto l’inaugurazione tra energia e sport

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EgoGreen amplia la propria rete in Sicilia e sbarca a Caltanissetta con un nuovo EgoPoint. L’inaugurazione è in programma sabato 29 agosto, alle 19, nei locali di via Napoleone Colajanni 160. Un appuntamento pensato per presentare alla città un nuovo punto di riferimento dedicato ai servizi energetici per cittadini, famiglie e attività imprenditoriali.

L’apertura si inserisce nel progetto di espansione dell’azienda, che punta a rafforzare il rapporto diretto con i territori attraverso una presenza fisica capace di offrire consulenza e assistenza sulle diverse esigenze legate all’energia.

«Con il nuovo EgoPoint compiamo un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita e investiamo concretamente sulle potenzialità di Caltanissetta e del suo territorio», afferma Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen. L’obiettivo, spiega, è accompagnare il percorso verso una maggiore sostenibilità attraverso innovazione, professionalità e un rapporto sempre più vicino con cittadini e imprese.

La serata inaugurale avrà anche una particolare connotazione sportiva. Saranno infatti presenti i rappresentanti della Nissa FC, squadra che milita nel campionato di Serie D, insieme al presidente Luca Giovannone. La collaborazione con la realtà calcistica nissena rafforza il legame dell’iniziativa con la comunità locale.

A occuparsi della gestione del nuovo EgoPoint sarà LCM Formazione S.r.l., realtà nella quale figurano l’amministratore unico della Nissa FC e i dirigenti Claudio Cantavenera e Angelo Marco Locicero.

Per Daniele Consiglio, direttore commerciale di EgoGreen, il nuovo spazio nasce con una funzione precisa: diventare un luogo in cui clienti e imprese possano trovare ascolto e risposte alle proprie necessità. «Vogliamo essere sempre più vicini a chi si rivolge a noi, trasformando competenza e ascolto in proposte energetiche adeguate alle singole esigenze», sottolinea.

Energia e territorio saranno quindi affiancati dallo sport e dalla valorizzazione delle realtà locali. Una filosofia ribadita anche da Giancarlo Lauriano, responsabile marketing di EgoGreen, secondo cui la presenza diretta nelle comunità permette di costruire rapporti più solidi e accompagnare famiglie e imprese verso un utilizzo dell’energia più consapevole.

Tra le persone che hanno contribuito alla nascita del progetto c’è anche Biagio Nigrelli, District Manager di EgoGreen, impegnato nello sviluppo dell’iniziativa e nel consolidamento della presenza dell’azienda sul territorio.

L’appuntamento del 29 agosto sarà dunque l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo EgoPoint e, allo stesso tempo, per rafforzare una collaborazione che mette insieme impresa, sport e comunità, con Caltanissetta al centro di una nuova fase di sviluppo.