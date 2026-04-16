A Birritteri incarico di vertice in Cassazione. Alessandra Vella presidente di Sezione Penale

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Il magistrato agrigentino Luigi Birritteri nominato Avvocato Generale della Cassazione. Alessandra Vella rientra ad Agrigento come presidente di sezione penale.

Si tratta dell’incarico più elevato mai assegnato ad un magistrato requirente agrigentino: Luigi Birritteri, 65 anni, già capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia, è stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura quale Avvocato Generale della Cassazione. Nella delibera di nomina tra l’altro si legge: “Vanta una lunga e formidabile esperienza svolta fuori ruolo, presso il Ministero della Giustizia, ove ha svolto le funzioni apicali di Capo Dipartimento. Di eccezionale preparazione giuridica, che gli ha consentito di eccellere in diversi ambiti a servizio delle giurisdizione. Il contributo fornito in tale contesto dal dottor Birritteri è stato sempre di assoluto rilievo, in particolare in materia di criminalità organizzata, ambito nel quale vanta una esperienza e una competenza assolutamente fuori dal comune”. Poi è citata la sua esperienza internazionale con numerose attività svolte all’estero, come l’assistenza fornita al G7 di Tokio, e come capo delegazione italiana nei lavori svolti presso la sede di New York dell’Onu per l’approvazione del testo della nuova Convenzione delle Nazioni Unite sul cybercrime”.

Alessandra Vella

E il giudice Alessandra Vella, 50 anni, rientra ad Agrigento come presidente di sezione penale del Tribunale al posto di Alfonso Malato, nominato presidente del Tribunale di Marsala. Lei fino al 2021 è stata ad Agrigento nell’ufficio Giudici per le indagini preliminari e come giudice a latere in Corte d’Assise. E’ stata alla ribalta delle cronache nazionali per non avere convalidato l’arresto di Carola Rackete nel 2019. Negli ultimi cinque anni ha lavorato come consigliere alla Corte d’Appello di Palermo.