A 29 bloccata: equipe per il prelievo di cuore arriva a Trapani in elicottero

È stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per trasportare un’equipe medica arrivata da Bari a Palermo che doveva eseguire l’espianto di un cuore all’ospedale di Trapani. L’autostrada era bloccata a causa dell’incidente di un tir che si è messo di traverso. Quindi l’equipe è stata trasportata dall’aeroporto di Palermo a Trapani con l’elisoccorso e anche il ritorno è stato fatto con l’elicottero. Poi da Palermo l’equipe è tornata a Bari con l’organo da trapiantare. Successivamente una seconda equipe dell’Ismett è partita sempre in elisoccorso alla volta di Trapani per superare il tappo in autostrada e ha prelevato gli altri organi dal paziente (in morte cerebrale) per poi atterrare all’ospedale Civico.