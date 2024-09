90 milioni per le Terme di Sciacca e Acireale

Condividi

Del rilancio delle Terme di Sciacca si discute dalle legislature alla Regione Siciliana che si sono susseguite almeno dal 1998 in poi, tra Capodicasa, Leanza, Cuffaro, Lombardo, Crocetta e Musumeci. Adesso il presidente della Regione in carica, Renato Schifani, intende riuscire negli intenti, e ha istituito un apposito “tavolo tecnico” a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza, coinvolgendo, tra gli altri, il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, e anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, allorchè nel “pacchetto Terme” oltre a Sciacca sono comprese anche le Terme di Acireale, necessitanti anch’esse di recupero. Il “tavolo” si è appena riunito una seconda volta dopo la prima dello scorso 25 luglio, e Schifani, assicurando finora il rispetto del crono-programma stabilito della procedura per la riattivazione, ha ribadito: “La volontà ferma e decisa del mio governo è quella di riaprire le Terme di Acireale e di Sciacca e lo stanziamento di 90 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione ne è chiara dimostrazione. Ci aspettiamo dai due territori la massima collaborazione perché questa è un’occasione irripetibile per raggiungere quello che è un obiettivo di tutti. Stiamo lavorando per creare i presupposti per massimizzare l’appetibilità dell’avviso pubblico per la progettazione definitiva, la costruzione e l’affidamento della gestione ai privati, dopo la consultazione con il territorio. E lo facciamo seriamente, come è costume di questo governo, grazie all’impegno quotidiano dei direttori, che ringrazio. Il mio sogno è quello di restituire alla Sicilia queste due preziose realtà”.