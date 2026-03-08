8 marzo, Mucci (SGS) : il coraggio delle donne e delle ragazze di rompere soffitti di cristallo,di creare e sognare in grande

Condividi

“Non sei “sopravvissuta” alle ingiustizie: le hai smontate pezzo per pezzo mentre il mondo fingeva di non vedere”.

Le donne e le ragazze, ogni giorno, con la loro forza, resilienza, cura, intelligenza e creatività, illuminano il cammino per chi viene dopo: figlie, nipoti, studentesse, giovani che guardano a loro come esempio. Quella “luce” non è solo affetto o ispirazione: è il coraggio di rompere soffitti di cristallo, di educare all’uguaglianza, di combattere stereotipi, di tenere insieme famiglie e comunità, di studiare, creare, resistere e sognare in grande anche quando il mondo non lo rende facile. “Oggi, – dichiara Mucci – in questa Giornata Internazionale della Donna, un grazie enorme va alle madri che insegnano con l’esempio, alle insegnanti che aprono menti, alle ragazze che studiano, si ribellano, innovano, alle donne che, silenziosamente o a voce alta, rendono il mondo un posto un po’ più giusto e luminoso.

Donne – continua Mucci – che hanno trasformato dolore, ostacoli, discriminazioni o tragedie in forza, cambiamento e luce per gli altri: Bebe Vio Campionessa paralimpica italiana di scherma, Frida Kahlo pittrice messicana Elena Cecchettin, una voce contemporanea italiana fortissima. Dopo il femminicidio della sorella Giulia, ha scelto di non chiudersi nel dolore privato, ma di trasformarlo in attivismo pubblico contro la violenza di genere. Michela Murgia, scrittrice, intellettuale, Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, Malala Yousafzai premio Nobel per la pace. E ce ne sono migliaia di anonime, ogni giorno: madri single che tirano avanti famiglie, ragazze che studiano nonostante tutto, donne che denunciano, che ricominciano da zero dopo una perdita, che insegnano, curano, creano. La resilienza non è assenza di paura o dolore: è scegliere di andare avanti lo stesso, e spesso di tendere una mano a chi viene dopo” – conclude il dirigente sindacale.