8^ Edizione Babbo Natale in 500 in visita all’ospedale di Agrigento

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 197

Il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, per l’ottavo anno torna con Babbo Natale in ospedale a bordo della sua “Fiat 500” addobbata a tema per portare gioia, allegria e doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria e ai più grandi ricoverati nel reparto di medicina generale.

Appuntamento con i soci insieme alle loro rombanti fiat 500 addobbate,  giorno 14 dicembre alle ore 09:00 nel piazzale antistante l’ospedale, per poi recarsi nei reparti  a consegnare i doni. La giornata sarà allietata con canti natalizi insieme al gruppo Acsi Nannaredda di Siculiana.

Subito dopo il corte si trasferirà lungo le vie della città per portare un’atmosfera natalizia.

Notizie correlate

Leave a Comment