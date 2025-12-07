8^ Edizione Babbo Natale in 500 in visita all’ospedale di Agrigento

Il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, per l’ottavo anno torna con Babbo Natale in ospedale a bordo della sua “Fiat 500” addobbata a tema per portare gioia, allegria e doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria e ai più grandi ricoverati nel reparto di medicina generale.
Appuntamento con i soci insieme alle loro rombanti fiat 500 addobbate, giorno 14 dicembre alle ore 09:00 nel piazzale antistante l’ospedale, per poi recarsi nei reparti a consegnare i doni. La giornata sarà allietata con canti natalizi insieme al gruppo Acsi Nannaredda di Siculiana.
Subito dopo il corte si trasferirà lungo le vie della città per portare un’atmosfera natalizia.