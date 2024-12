7^ Edizione Babbo Natale in 500 all’ospedale di Agrigento

Condividi

Anche quest’anno Babbo Natale torna in ospedale a bordo della sua “Fiat 500” addobbata a tema per portare gioia e doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria e ai più grandi ricoverati nel reparto di medicina generale.

Il tutto dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni; l’iniziativa ,è stata davvero apprezzata da tutti, grandi e soprattutto bambini.

I soci del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento si daranno appuntamento giorno 15 dicembre alle ore 09:00 con le loro 500 per poi recarsi nei reparti a consegnare i doni. La giornata sarà allietata con canti natalizi.

Subito dopo si recheranno lungo le vie della città per portare un’atmosfera natalizia.