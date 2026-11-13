Vicenda Torregrossa, Alonge critica Sodano: «Il suo metodo è già fallito. Avevo previsto tutto, faremo di tutto per chiudere questo incubo»

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La rivoluzione promessa non c’è stata, la città sarebbe rimasta ferma e la squadra di governo continuerebbe a perdere pezzi. Dopo le dimissioni dell’assessore Torregrossa, arriva un durissimo affondo di Dino Alonge contro il sindaco Michele Sodano e la sua amministrazione.

Non usa mezzi termini Dino Alonge per descrivere i primi mesi della sindacatura di Michele Sodano. Un giudizio pesantissimo, affidato a una lunga presa di posizione politica dal titolo emblematico: «La rivoluzione mancata, la gentilezza mai praticata ed oggi la verità».

Secondo Alonge, a meno di cinque mesi dall’insediamento, il cosiddetto metodo Sodano avrebbe già mostrato tutti i suoi limiti, trasformando le aspettative di cambiamento in una profonda delusione. La sua è una bocciatura su due fronti: politico e amministrativo.

Nel mirino finiscono innanzitutto le condizioni della città. Strade dissestate, problemi legati alla raccolta dei rifiuti e la persistente emergenza idrica a Maddalusa vengono indicati come esempi di una gestione che, a suo giudizio, non sarebbe riuscita ancora a imprimere una svolta concreta. «Non stiamo vedendo nulla», sostiene Alonge, denunciando l’assenza di una visione e di un progetto riconoscibile per Agrigento.

Non risparmia neppure la comunicazione del sindaco, che durante la campagna elettorale e nei primi mesi di mandato avrebbe puntato molto sui videomessaggi e sui contenuti social. Alonge ironizza sui video che ritraggono Sodano alle prese con un sacchetto della spazzatura e sui colloqui in lingua inglese e cinese, contrapponendo queste iniziative alla mancanza, secondo lui, di risultati amministrativi tangibili.

Ma è soprattutto sul terreno politico che l’attacco diventa particolarmente duro. Alonge richiama la vicenda che ha coinvolto l’ex vicesindaco Crosta, culminata con le dimissioni di quest’ultimo e con una sostituzione arrivata, secondo la sua ricostruzione, dopo oltre un mese. Una crisi che, a suo giudizio, avrebbe messo in evidenza la fragilità politica del sindaco e del suo gruppo più ristretto.

Poi il riferimento alla vicenda che riguarda l’assessore Lo Piparo, sulla quale Alonge chiede a Sodano di fare immediatamente chiarezza e di assumere una posizione precisa.

Infine, le dimissioni dell’assessore Torregrossa, ultimo episodio di una sequenza di turbolenze che alimenta gli interrogativi sulla tenuta della squadra amministrativa.

Il giudizio complessivo è senza appello. Alonge parla di un’esperienza amministrativa che avrebbe tradito le aspettative di cambiamento e manifesta tutta la propria amarezza per una città che, a suo avviso, si ritrova ancora senza risposte.

La parte conclusiva del suo intervento è anche un messaggio politico rivolto a chi ha scelto Sodano alle ultime elezioni. «Sono amareggiato, ma non confuso: avevo perfettamente capito in campagna elettorale chi fosse Sodano e dove avrebbe portato la città», afferma.

E chiude con un annuncio che lascia intendere l’intenzione di intensificare l’opposizione: «Faremo di tutto affinché questo incubo termini».

Parole che arrivano in un momento particolarmente delicato per Palazzo dei Giganti. Le dimissioni di Torregrossa riaprono infatti il dibattito sulla stabilità politica della giunta, mentre le critiche di Alonge danno voce a un’opposizione che punta a trasformare le difficoltà amministrative e le tensioni interne in una contestazione politica complessiva dell’esperienza Sodano.

Per il sindaco, la questione non è più soltanto quella di sostituire un assessore o ricomporre gli equilibri della maggioranza. La vera sfida sarà dimostrare che, al di là della comunicazione e degli annunci, esiste una direzione amministrativa capace di produrre risultati concreti per Agrigento.