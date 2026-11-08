Notizie correlate

Condividi

Visualizzazioni 130

Eventopoli, la Procura allarga le indagini: nel mirino anche gli appalti della Fondazione Pirandello. Pulizie e sanificazione, costi passati da 16mila a 118mila euro in quattro anni

L’inchiesta sulla gestione dei fondi destinati alla cultura ad Agrigento potrebbe riservare nuovi sviluppi. Al centro degli accertamenti della Procura anche l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione del Teatro Pirandello alla cooperativa Akramultiservice. Gli investigatori avrebbero inoltre acceso i riflettori su bonifici per circa 70mila euro ritenuti sospetti. E l’indagine potrebbe estendersi ad altri eventi, sagre e manifestazioni, fino ad arrivare, secondo quanto riportato, ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

I costi dell’appalto sotto la lente degli investigatori

L’inchiesta Eventopoli continua dunque ad allargarsi. Questa volta l’attenzione degli inquirenti si concentra sulla Fondazione Teatro Luigi Pirandello e, in particolare, sull’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e supporto operativo alla cooperativa Akramultiservice.

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione pubblicata, il contratto sarebbe stato sottoscritto nel marzo 2022; a destare l’attenzione è soprattutto l’andamento degli importi riconosciuti alla cooperativa. Si sarebbe passati dai poco più di 16mila euro del 2022 ai circa 28.500 euro del 2023, per superare i 57mila euro nel 2024 e arrivare a circa 118mila euro nel 2025. Una crescita considerevole, sulla quale la magistratura starebbe cercando di fare piena luce.

Nella ricostruzione della vicenda assume particolare rilievo anche il verbale numero 15 del Consiglio di amministrazione della Fondazione, datato 11 dicembre 2023. In quella seduta il Consiglio avrebbe espresso piena soddisfazione per il servizio svolto da Akramultiservice, dando mandato al direttore generale di rinnovare l’incarico per il 2024.

La stessa delibera, tuttavia, indicava la necessità di mantenere le condizioni economiche dell’anno precedente o, se possibile, di ottenere condizioni ancora più favorevoli per la Fondazione. Gli importi successivamente riconosciuti, secondo quanto riportato, avrebbero invece registrato un incremento significativo. È proprio su questi passaggi che si concentrerebbero gli approfondimenti investigativi.

Un altro capitolo riguarda alcuni movimenti finanziari della cooperativa. I magistrati starebbero esaminando bonifici per circa 70mila euro che, secondo l’ipotesi investigativa riportata, non troverebbero al momento una giustificazione adeguata. A colpire gli investigatori sarebbe anche la coincidenza temporale tra alcune di queste operazioni e gli accrediti provenienti dalla Fondazione Teatro Pirandello.

Si tratta di circostanze ancora al vaglio degli inquirenti e che dovranno trovare eventuale riscontro nel prosieguo delle indagini. Eventopoli, un’inchiesta che potrebbe riservare altre sorprese

Ma il capitolo della Fondazione Pirandello potrebbe essere soltanto una parte di un’indagine più ampia. Gli investigatori starebbero infatti esaminando anche altri finanziamenti pubblici destinati a spettacoli, manifestazioni, sagre ed eventi organizzati negli ultimi anni ad Agrigento.

E tra i dossier che potrebbero finire sotto la lente della magistratura ci sarebbe anche quello relativo ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura.