L’acqua è torbida, sospesa la distribuzione

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di Franco Pullara*

La notizia è secca: l’acqua in arrivo da Siciliacque attraverso il Fanaco è di colore giallastro e non rientra nei parametri di potabilità.

Aica da noi interpellata ci dice che il fenomeno sarebbe dovuto al basso livello dell’acqua contenuta nel lago Fanaco, che comporterebbe il pompaggio dell’acqua con residui minerali.

Si è in attesa, essenzialmente, degli interventi di Siciliacque e dei sindaci che potrebbero, nelle more, emanare ordinanze di non potabilità e divieto di utilizzo dell’acqua.

Intanto, Aica ha sospeso la distribuzione.

Siccità o non, i Comuni agrigentini sono condannati, a memoria di uomo, ai disservizi idrici, senza mai cercare ed attuare soluzioni per assicurare un servizio decente.

TrovaTour

Sempre e costantemente i problemi non si risolvono a monte ma a valle.

Sono stati gli utenti ad accorgersi della torbidità dell’acqua, quando in una realtà normale non poteva e non doveva accadere che l’acqua in queste condizioni arrivasse ai cittadini.

Ad ogni modo, individuata la causa, le soluzioni dovrebbero arrivare a breve per riprendere la distribuzione.

La soluzione non sarà immediata per l’utenza che attualmente si trova con la vasche di accumulo piene d’acqua non conforme e sarà costretta a svuotarle e bonificarle.

Chi paga i danni? Paga chi ha sempre pagato: i cittadini.

Non funziona e non si puoʻ continuare a gestire il servizio essenziale nell’attuale modalità.