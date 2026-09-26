Schianto tra auto e moto, muore 17enne

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Non ce l’ha fatta Rebecca Galli, la ragazza di 17 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in via Don Blasco, a Messina.

La giovane viaggiava come passeggera su uno scooter condotto da un ragazzo di 16 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una Volkswagen Taigo che procedeva sulla corsia opposta.

Le condizioni della 17enne sono apparse subito disperate. Soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico di Messina, era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei medici, nelle scorse ore è arrivato il tragico decesso.

Nell’impatto è rimasto ferito anche il sedicenne alla guida dello scooter.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto e accertando eventuali responsabilità.