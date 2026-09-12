Sicani 2030, a Castronovo di Sicilia il futuro dei territori passa dalle comunità

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Sarà Castronovo di Sicilia ad ospitare la presentazione ufficiale di «Sicani 2030 – Comunità Creative», la nuova Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sicani per la programmazione LEADER 2023-2027.

L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre 2026, alle ore 19, all’Auditorium/Sala Consiliare del Comune. Un incontro che punta a illustrare a amministrazioni, imprese, associazioni e cittadini le opportunità e gli strumenti messi in campo per accompagnare la crescita dei 29 Comuni che fanno parte del GAL.

La nuova strategia nasce con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dei Sicani attraverso un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle risorse locali. Istituzioni, imprese, associazioni, cittadini e competenze del territorio saranno chiamati a lavorare insieme per trasformare idee e potenzialità in progetti concreti.

Uno dei cardini di «Sicani 2030» sarà rappresentato dai Progetti di Comunità Creative, pensati per recuperare e rivitalizzare luoghi, valorizzare il patrimonio culturale e identitario, sviluppare nuovi servizi e creare opportunità occupazionali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai Progetti di Comunità del Cibo. Agricoltori, trasformatori, ristoratori, artigiani e cittadini potranno costruire nuove forme di collaborazione attorno alle produzioni del territorio, facendo del cibo non soltanto un prodotto, ma anche uno strumento di identità, promozione e sviluppo economico.

«Sicani 2030 nasce per dare forza alle idee che partono dai territori e diventano progetti condivisi», afferma il presidente del GAL Sicani, Salvatore Sanzeri. «Vogliamo sostenere comunità protagoniste, capaci di riconoscere il valore delle proprie risorse e di trasformarlo in futuro».

La strategia guarda anche al mondo dell’impresa, con interventi destinati a favorire la nascita e la crescita di nuove attività e start-up nei comparti turistico, culturale e agroalimentare. L’obiettivo è sostenere servizi, esperienze e produzioni legati alle peculiarità dei Sicani e alle loro risorse più autentiche.

«L’evento di lancio sarà il primo momento pubblico di un percorso che coinvolgerà tutti i 29 Comuni», sottolinea il direttore del GAL Sicani, Angelo Palamenghi. «La sfida è costruire progetti concreti attraverso la cooperazione tra amministrazioni, operatori economici e comunità locali, affinché le opportunità della nuova programmazione producano risultati duraturi».

A concludere i lavori sarà l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, onorevole Luca Sammartino.

All’incontro interverranno il sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso, il presidente del GAL Sicani Salvatore Sanzeri, il vicepresidente Tommaso Di Giorgio, il direttore Angelo Palamenghi, la RAF Rosy Sabella, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino e i rappresentanti della Deputazione regionale del territorio dei Sicani.

L’iniziativa è aperta alle amministrazioni locali, alle imprese, alle associazioni, agli operatori dei settori agricolo, agroalimentare, turistico e culturale e a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino le opportunità offerte da «Sicani 2030 – Comunità Creative».

Martedì 22 settembre 2026 – ore 19:00

Auditorium/Sala Consiliare – Castronovo di Sicilia . Conclude l’On. Luca Sammartino Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea