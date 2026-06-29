La città soffoca. Agrigento è sommersa dai rifiuti nessuno parla. E’ quasi emergenza sanitaria. Quando governavano gli altri volavano vignette, disegni e satiri… (FOTO)

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Le elezioni sono finite. Gli slogan pure. Adesso resta una città che continua a soffocare sotto il peso di un’emergenza sanitaria che non conosce tregua.

In campagna elettorale si promettevano soluzioni immediate, una rivoluzione amministrativa, un cambio di passo radicale. Si parlava di una Agrigento diversa, pulita, efficiente, finalmente liberata da problemi che da anni umiliano cittadini e territorio.

Oggi, invece, la fotografia è impietosa.

Cumuli di rifiuti, degrado diffuso, strade che continuano a offrire uno spettacolo indegno di una città che dovrebbe essere il biglietto da visita della Sicilia nel mondo. E mentre l’immagine di Agrigento viene ancora una volta mortificata, i cittadini continuano a pagare il prezzo più alto.

Qualcuno dirà che è presto per giudicare. No. Qui non si tratta di concedere tempo a una nuova amministrazione. Qui si tratta di affrontare un’emergenza sanitaria che non può aspettare settimane o mesi. La salute pubblica non segue il calendario della politica. I 40 gradi di questi giorni rendono pericolosissima la situazione.

Ci sono più lapazze oggi che un anno fa. Le voragini nelle strade aumentano sempre di più e pur avendo i soldi nel cassetto per la loro sistemazione, tutto tace. Così come tacciono vignettisti, cabarettisti e satirici che adesso non sanno con chi prendersela. Tutti improvvisamente “disoccupati”.

Chi ha chiesto la fiducia degli agrigentini promettendo di essere pronto a governare sapeva perfettamente quali fossero le condizioni della città. Nessuno può oggi fingere sorpresa. Nessuno può nascondersi dietro l’alibi dell’insediamento appena avvenuto. Le promesse creano aspettative. E quando vengono ripetute in ogni piazza, in ogni comizio e davanti a ogni telecamera, diventano un impegno preciso con la comunità.

Gli agrigentini non hanno bisogno di nuove conferenze stampa, di fotografie istituzionali o di dichiarazioni rassicuranti. Hanno bisogno di vedere i rifiuti sparire dalle strade, di respirare una città pulita, di non vivere ogni giorno in mezzo al degrado.

Agrigento non può diventare il simbolo dell’eterna emergenza. Non può continuare a vivere tra promesse altisonanti e risultati inesistenti. Il tempo della propaganda è finito. È iniziato quello delle responsabilità.

E se alle parole non seguiranno interventi immediati, allora sarà inevitabile concludere che le promesse di ieri erano soltanto uno strumento per conquistare voti, non un progetto concreto per salvare una città che continua a chiedere, invano, rispetto.