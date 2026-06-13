Donazione dalla Guardia di Finanza di Agrigento alla Croce Rossa

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La Guardia di Finanza di Agrigento ha donato alla Croce Rossa Italiana tanti capi di abbigliamento sequestrati. Le Fiamme Gialle sottolineano che si tratta di un’occasione di collaborazione istituzionale finalizzata al sostegno delle persone in condizioni di fragilità e che consentirà al comitato di Agrigento di rafforzare le attività di assistenza umanitaria svolte sul territorio e, in particolare, alle persone migranti accolte nell’hotspot di Porto Empedocle, struttura nella quale la Croce Rossa è impegnata nella gestione dei servizi di assistenza e supporto umanitario. Il presidente della Croce Rossa Italiana, comitato di Agrigento, Angelo Vita, ha espresso apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa, promossa dal colonnello Gabriele Baron, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, insieme al maggiore Giuseppe Taverna e al tenente Francesco Passero.