“Messina Denaro”: inizia il processo alla Calcagno

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Prima udienza del processo a carico della professoressa di matematica Floriana Calcagno, già amante di Matteo Messina Denaro.

Prima udienza del processo a carico della professoressa di matematica Floriana Calcagno, 51 anni, di Campobello di Mazara, arrestata il 14 aprile del 2025 dal Ros dei carabinieri e dallo Sco della polizia nell’ambito dell’inchiesta sui fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Il difensore di lei, l’avvocato Ferdinando Di Franco, ha presentato una eccezione di incompetenza territoriale al Tribunale di Marsala, che ha disposto un rinvio. A Floriana Calcagno, amante del boss, si contesta il reato di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena. La donna – così come già il 21 gennaio del 2023, cinque giorni dopo l’arresto del capomafia, quando si presentò spontaneamente ai Carabinieri – ha sempre ribadito di non avere mai appreso la vera identità di Messina Denaro, conosciuto invece come Francesco Salsi, medico anestesista in pensione.

Il rapporto tra i due si sarebbe protratto tra maggio e novembre 2022. Agli atti delle indagini vi sono tra l’altro i fotogrammi dei video che la ritraggono insieme a Matteo Messina Denaro durante la latitanza di lui. Gli incontri complessivamente sarebbero stati 35. Il Tribunale di Palermo, nell’ordinanza di arresto per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena, sottolinea: “La donna è stata una figura cardine del mosaico del sistema di protezione di Matteo Messina Denaro. Lo ha aiutato a sottrarsi alla cattura e, di conseguenza, ad esercitare il suo potere”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)