Villaggio Mosè spettrale alle 17: sembrano essere tornati i tempi del Covid

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, il Villaggio Mosè si presentava con un volto insolito e quasi surreale. Un’area che, soprattutto a quell’ora, è solitamente congestionata dal traffico e animata da un continuo via vai di persone, appariva invece praticamente deserta.

Lungo viale Cannatello e viale Leonardo Sciascia, cuore pulsante dello shopping e delle attività commerciali della zona, non si registrava la consueta presenza di auto né l’affollamento di clienti intenti a fare acquisti nei numerosi negozi. Le strade, solitamente trafficate, risultavano sorprendentemente vuote.

Alla base di questa situazione anomala ci sarebbero le preoccupazioni legate alle condizioni meteo previste anche nell’agrigentino. Le allerte diffuse nelle ultime ore hanno spinto molti cittadini a scegliere la prudenza, preferendo rimanere in casa e rimandare spostamenti e commissioni non urgenti.

L’atmosfera che si respirava ricordava, per certi versi, quella dei mesi più difficili della pandemia da Covid-19, quando le restrizioni e la paura avevano svuotato strade e piazze. Oggi non ci sono divieti, ma il timore per il maltempo ha avuto un effetto simile, trasformando uno dei quartieri più vivi della città in uno scenario silenzioso e quasi immobile.

Resta ora da capire se, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, il Villaggio Mosè tornerà rapidamente alla sua consueta vitalità o se la prudenza continuerà a prevalere anche nei prossimi giorni.