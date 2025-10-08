Incidente Marco Chiaramonti: consulenza cinematica in corso

Condividi

Visualizzazioni 197

Marco Chiaramonti

Ad Agrigento sono iniziate le attività di consulenza cinematica disposte dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’istruttore di tennis Marco Chiaramonti, 50 anni, deceduto lo scorso 20 settembre vittima di un incidente stradale nei pressi del villaggio Peruzzo. A lavoro è l’ingegnere Luigi Longo, incaricato dalla Procura. Come consulenti di parte, la famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Angelo Farruggia e Salvatore Amato, ha nominato il catanese Gaetano Centamore. I due impiegati comunali indagati per omicidio colposo, Alberto Avenia e Angelo Lezza, assistiti dagli avvocati Daniela Principato e Diego Galluzzo, hanno nominato Giuseppe Stampa e Angelo Infantino. La perizia, i cui esiti saranno consegnati ai magistrati entro tre mesi, è finalizzata ad esaminare i movimenti dello scooter e quanto abbia inciso nell’incidente una buca sul manto stradale.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)