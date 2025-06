Si conclude oggi il recupero del Bayesian

Condividi

Visualizzazioni 117

Si concludono oggi integralmente le operazioni di recupero del Bayesian, il mega yacht del magnate britannico Mike Lynch, affondato lo scorso 19 agosto a Porticello, a 49 metri di profondità. Da giorni la società Tmc Marine lavora senza sosta per sollevare in superficie l’imbarcazione, poi agganciata oggi a una piattaforma con una gru, e condotta domani a Termini Imerese. Nel porto sarà svuotato il serbatoio di carburante. Se dovesse esserci uno sversamento le unità in azione sono pronte a intervenire circoscrivendo l’area e assorbendo il carburante con panne galleggianti e strumenti di aspirazione.