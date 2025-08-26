5.000 euro per trasferirsi nel Comune di Montevago

Condividi

Il Comune di Montevago ha prorogato i termini per la partecipazione al bando “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”, un’iniziativa volta a rivitalizzare il borgo belicino. Fino al 14 settembre è possibile presentare le istanze per trasferire la propria residenza e dimora abituale a Montevago. Il bando prevede l’assegnazione di un contributo fino a 5.000 euro a favore di nuclei familiari che si trasferiscono, o si sono già trasferiti nel biennio 2023-2025, da un altro Comune. Il contributo servirà per sostenere le spese di acquisto o ristrutturazione di un immobile da destinare ad abitazione principale. I beneficiari dovranno mantenere la residenza a Montevago per almeno cinque anni. In caso contrario, è prevista la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. Moduli e informazioni sul sito istituzionale del Comune di Montevago.