Controlli Aica, nessuna anomalia riscontrata negli impianti delle Dune

A seguito della segnalazione dell’associazione ambientalista di Agrigento sulla presenza di acqua scura in prossimità del litorale delle Dune a San Leone, l’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, precisa di essere prontamente intervenuta, in regime di reperibilità, per effettuare i necessari controlli sugli impianti gestiti nella zona interessata. A termine delle verifiche tecniche eseguite, non è stata riscontrata alcuna anomalia né malfunzionamento delle infrastrutture di competenza. Aica è sempre a disposizione delle autorità competenti per ogni ulteriore approfondimento, e conferma il costante impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.