Un’anziana di 80 anni vittima di un incendio in casa

A Palermo, nella zona di viale Regione Siciliana, nei pressi del Centro commerciale Leroy Merlin, un incendio è divampato in una villetta a due piani. Un’anziana di 80 anni, Vita Nurrita, intrappolata al secondo piano, è morta schiacciata dal crollo del solaio, che ha ceduto per le fiamme. Sul posto hanno lavorato sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Vita Nurrita è stata in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50 anni. Entrambe sono state soccorse in ospedale, al Policlinico, intossicate dal fumo. Si privilegia l’ipotesi dell’incendio accidentale.