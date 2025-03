Minacce di morte e percosse su una disabile: arrestati i genitori e il fratello

Condividi

A Partinico, in provincia di Palermo, i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti aggravati i familiari di una disabile: il padre di 60, la madre di 64 e il fratello di 31 anni. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione degli assistenti sociali ai Carabinieri, derivata da alcune ferite da ustioni riscontrate sulla donna dal medico di base. I militari hanno piazzato delle microspie, e tra l’altro è emerso che la disabile sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, subendo reiterate e gravissime mortificazioni, culminate perfino in minacce di morte e botte. Lei è stata adesso trasferita in una casa protetta.