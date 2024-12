Nel blu dipinto di blu: una serata in ricordo di Domenico Modugno al Teatro Pirandello

Condividi

Il 15 dicembre, alle ore 21:00, il Teatro Pirandello di Agrigento ospita un evento speciale in onore del leggendario Domenico Modugno. “Nel Blu Dipinto di Blu” è una serata emozionante che celebra la sua straordinaria carriera con un docu-film a cura di Diego Romeo, un’intervista esclusiva ad Adriano Aragozzini, Patron del Festival di Sanremo, condotta da Francesco Bellomo, e numerosi interventi artistici, tra cui Savatteri Produzioni e Lello Analfino con il progetto Acoustic Dreams.

A presentare la serata sarà Barbara Capucci, con la regia di Pippo Calandrino, in un’atmosfera unica che renderà omaggio a uno dei più grandi artisti italiani di sempre. L’ingresso è libero, ma i biglietti possono essere ritirati presso il botteghino del teatro. Non perdere l’occasione di rivivere la magia di Modugno in una serata che promette di emozionare!