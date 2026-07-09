48enne muore dopo una lite in famiglia: la Procura indaga sulle cause del decesso

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Dramma a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, dove un uomo di 48 anni è morto al termine di una lite scoppiata in ambito familiare. La vittima è Giacomo Margarini, il cui decesso è ora al centro di un’indagine condotta dai carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato nell’abitazione della sorella. Per motivi ancora da chiarire sarebbe nato un acceso confronto con il cognato, degenerato successivamente in una colluttazione.

L’allarme è stato lanciato poco dopo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso, ma per il 48enne non c’era ormai più nulla da fare.

Il corpo di Margarini è stato trovato nei pressi di una stradina interna al complesso residenziale in cui vive la sorella. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di stabilire se la lite abbia avuto un ruolo determinante nella morte dell’uomo.

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