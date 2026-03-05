400 grammi di hashish nascosti nel pacco delle merendine: arrestato

Condividi

A Niscemi la Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fine di spaccio. Nel corso di controlli mirati, i poliziotti lo hanno bloccato intento a camminare in strada con una scatola di cartone. All’interno, nascosti tra pacchi di pasta e merendine, sono stati trovati quattro panetti di hashish per un peso totale di quasi 400 grammi. Successivamente nel suo domicilio sono stati sequestrati altri sette panetti di hashish e un bilancino di precisione. Il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.