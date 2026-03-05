400 grammi di hashish nascosti nel pacco delle merendine: arrestato

A Niscemi la Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fine di spaccio. Nel corso di controlli mirati, i poliziotti lo hanno bloccato intento a camminare in strada con una scatola di cartone. All’interno, nascosti tra pacchi di pasta e merendine, sono stati trovati quattro panetti di hashish per un peso totale di quasi 400 grammi. Successivamente nel suo domicilio sono stati sequestrati altri sette panetti di hashish e un bilancino di precisione. Il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.
Notizie correlate
-
Bruno Fasciana nuovo presidente Tribunale SciaccaCondividi Visualizzazioni 132 Bruno Fasciana è il nuovo presidente del Tribunale di Sciacca. E’ stato votato...
-
Confermato il diritto al rimborso delle spese legali per il vertice della burocrazia regionaleCondividi Visualizzazioni 249 La Sezione Prima Civile della Corte di Appello di Palermo ha confermato il...
-
Mucci (SGS) , la circolare Valditara “Cura e decoro degli ambienti scolastici”” non è solo un dovere civico: ha una valenza psicologica e formativa profondaCondividi Visualizzazioni 302 “Cura e decoro degli ambienti scolastici” senso di ordine e controllo sulla propria...