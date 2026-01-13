40 milioni di euro per l’assistenza specialistica agli studenti disabili in Sicilia

Condividi

La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) a favore degli studenti disabili. Dei 40, 20 milioni saranno erogati subito per coprire i mesi da gennaio a giugno 2026, garantendo la continuità dei servizi. Nell’Agrigentino, 528 studenti disabili beneficeranno di uno stanziamento di 1,6 milioni di euro.

Gli altri fondi sono distribuiti così:

Palermo: 5.275.318 euro

Catania: 4.927.231 euro

Messina: 2.376.594 euro

Agrigento: 1.584.396 euro

Caltanissetta: 1.119.279 euro

Enna: 408.102 euro

Ragusa: 1.308.327 euro

Siracusa: 1.764.441 euro

Trapani: 1.236.309 euro

In tutta la Sicilia sono 6.665 gli studenti interessati dal supporto.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, afferma: “Il governo regionale ha mantenuto la promessa di garantire i servizi di assistenza agli studenti con disabilità, rispondendo alle richieste degli enti locali. Con questo intervento, assicuriamo il supporto necessario per non interrompere l’assistenza e rafforzare la qualità del servizio.”