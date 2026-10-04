31enne trovata morta in casa, è giallo a Barcellona: indagato il compagno

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Una morte ancora tutta da chiarire. Una 31enne palermitana, specializzanda in Medicina, è stata trovata senza vita in un’abitazione di via Catili, a Barcellona Pozzo di Gotto. Sul decesso la Procura ha aperto un’inchiesta e nel registro degli indagati è stato iscritto il compagno, 29 anni, originario di Brindisi.

A dare l’allarme è stato proprio il giovane, che ha chiamato i soccorsi dopo aver visto peggiorare le condizioni della donna. Quando il 118 è arrivato nell’abitazione, però, per la 31enne non c’era più nulla da fare.

L’ipotesi investigativa al momento è quella di un’overdose da oppioidi, ma sarà l’autopsia, insieme agli esami tossicologici, a stabilire con certezza le cause del decesso. I carabinieri, durante i rilievi, avrebbero trovato e sequestrato nell’appartamento diversi flaconcini di morfina, midazolam e levometadone.

Il compagno, che conviveva con la giovane da alcune settimane, era seguito dal Sert di Brindisi per una precedente dipendenza da eroina ed era sottoposto a terapia con metadone. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza e l’eventuale utilizzo delle sostanze trovate nell’abitazione e di chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

Il 29enne è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti. La Procura ipotizza, allo stato delle indagini, reati legati alla cessione di sostanze stupefacenti e alla morte come conseguenza di altro reato. L’iscrizione nel registro degli indagati, tuttavia, non equivale ad accertamento di responsabilità.

Sono stati inoltre sequestrati i telefoni della vittima e del compagno. Nei prossimi giorni è previsto il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia, un accertamento decisivo per stabilire quale sostanza possa aver provocato il decesso e ricostruire con maggiore precisione la dinamica della tragedia.