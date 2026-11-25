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Sedici storie, sedici vite spezzate o segnate per sempre. Donne uccise, perseguitate, scomparse o spinte alla disperazione. Dietro ogni nome c’è una famiglia che continua a chiedere giustizia e una comunità che non può permettersi di dimenticare.

Ci sono nomi che non dovrebbero mai diventare soltanto cronaca. Ci sono volti che non dovrebbero sbiadire con il passare degli anni e storie che non possono essere consegnate all’oblio. Sono le storie delle donne agrigentine vittime della violenza di genere, donne che hanno perso la vita per mano di uomini che non hanno saputo accettare una separazione, una scelta autonoma, la fine di una relazione o, più semplicemente, il diritto di una donna di essere libera.

Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il pensiero torna inevitabilmente a loro. Alle vittime, alle loro famiglie, ai figli rimasti senza una madre, ai genitori che hanno dovuto seppellire una figlia, ai fratelli e agli amici che continuano a convivere con un dolore impossibile da cancellare.

Anche la provincia di Agrigento porta sulle spalle un bilancio drammatico. Una scia di sangue che attraversa oltre vent’anni e che racconta vicende diverse, accomunate da un denominatore terribile: la violenza esercitata sulle donne, troppo spesso proprio da chi diceva di amarle.

Da Antonella Ferro, appena diciottenne, uccisa a Raffadali il 20 marzo 2000 dall’uomo che non accettava la fine della loro relazione, fino alle tragedie più recenti. In mezzo ci sono Antonella Alfano, assassinata dal marito ad Agrigento; Costanza Paduraru, uccisa dall’ex coniuge a Canicattì; Giovanna Longo, raggiunta dai colpi di pistola a Ravanusa; Concetta Traina e sua madre Angelina Reina, vittime di una furia omicida a San Giovanni Gemini.

E ancora Alina Condurache, Patrizia Moscato, Ilenia Bonanno, Marilena Ciofalo. Donne con sogni, progetti, affetti e aspettative. Donne alle quali è stato sottratto il futuro.

Ci sono poi vicende che continuano a interrogare le coscienze e a chiedere risposte. La morte di Alice Schembri, giovanissima ragazza agrigentina, e la storia di Gessica Lattuca, scomparsa da Favara il 18 agosto 2018 e mai più ritrovata. La sua famiglia ha continuato a cercare la verità fino alla morte della madre, Giuseppina Caramanno.

Il dolore non ha conosciuto confini geografici. Le radici agrigentine di Jessica Cipolla, uccisa in Belgio, di Lorena Quaranta, assassinata a Furci Siculo, e di Patrizia Russo, uccisa a Solero, raccontano una violenza che non appartiene a un solo territorio, ma attraversa la società intera.

A Naro, il 5 gennaio 2024, il duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu ha aggiunto altre due vittime a un elenco che nessuno vorrebbe dover aggiornare.

Non sono soltanto numeri. Non sono semplici nomi da inserire in una ricorrenza. Sono esistenze cancellate, famiglie distrutte, comunità ferite. E soprattutto sono storie che ci ricordano quanto sia ancora lunga la strada da percorrere.

La violenza di genere non comincia necessariamente con un coltello, una pistola o un gesto estremo. Spesso inizia molto prima: con il controllo, le umiliazioni, le minacce, la gelosia trasformata in possesso, l’isolamento, la paura. Comportamenti che non possono essere scambiati per manifestazioni d’amore e che non devono mai essere sottovalutati.

Il 25 novembre non può ridursi a una giornata di dichiarazioni, manifesti, scarpe rosse e iniziative di circostanza. La memoria è importante, ma da sola non basta. Servono educazione al rispetto, prevenzione, ascolto, protezione concreta delle donne che denunciano e una cultura capace di riconoscere la violenza prima che sia troppo tardi.

Ricordare queste donne significa anche dare un senso alla loro memoria. Significa non lasciare sole le famiglie, non dimenticare chi ancora aspetta giustizia e non voltarsi dall’altra parte davanti a un segnale di pericolo.

Oggi Agrigento deve fermarsi e ricordare. Per Antonella, Giovanna, Costanza, Antonella, Marilena, Giovanna, Concetta, Angelina, Alina, Patrizia, Alice, Gessica, Jessica, Lorena, Ilenia, Maria, Delia e Patrizia. Per tutte le donne che non hanno avuto la possibilità di continuare a vivere la propria vita.