21 milioni di euro per la gestione dei dissalatori in Sicilia

Il governo nazionale ha destinato 21 milioni di euro per la gestione dei dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani: 10 per il 2025, e 11 milioni per il 2026. Gli impianti si prevede che siano attivati nelle prossime settimane. Il presidente Schifani ha sollecitato il finanziamento, e adesso plaude alla proficua sinergia tra i governi nazionale e regionale, e il commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua. Ogni impianto fornirà circa 500 litri di acqua al secondo, per un fabbisogno di più o meno 200.000 abitanti.