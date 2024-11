200 panetti di hashish in automobile: arrestato

Condividi

A Gela la Polizia ha arrestato un gelese di 20 anni sorpreso, in flagranza di reato, a bordo di un’automobile in possesso di 200 panetti di hashish per 20 chili complessivi, dal valore di mercato di oltre 100.000 euro. Lui è stato notato in marcia ad elevata velocità. I poliziotti lo hanno bloccato, e si sono ulteriormente insospettiti a fronte del suo stato di agitazione. Hanno perquisito il mezzo e nel cofano, dentro un trolley, hanno scoperto la droga. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 13 dosi di cocaina e denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio.