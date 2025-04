145 anni di storia, 30 dalla rinascita: il Teatro Pirandello celebra con visite teatralizzate serali

Condividi

Giovedì 24 aprile, il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento apre le sue porte per un evento speciale: un ciclo di visite teatralizzate in notturna per celebrare una doppia, significativa ricorrenza.

Nell’aprile del 1880 veniva inaugurato per la prima volta il Teatro Municipale, cuore pulsante della cultura cittadina, che oggi compie 145 anni. Ma il 2025 segna anche un altro anniversario importante: i 30 anni dalla riapertura del Teatro, avvenuta il 29 aprile 1995 alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, dopo un lungo restauro che ne ha restituito alla città la piena fruibilità.

Per celebrare queste due importanti tappe della sua storia, la Fondazione Teatro Pirandello organizza una serata immersiva ed emozionante: dalle ore 19.00 in poi, con ingressi scaglionati, gli spettatori potranno vivere un viaggio nel tempo tra palchi, platea e camerini, guidati da attori e personaggi che rievocheranno i momenti più iconici del Teatro.

Le visite teatralizzate sono a cura di Savatteri Produzioni, che per l’occasione darà vita a un racconto scenico suggestivo, dove la storia si mescola alla magia del teatro.

Ingresso gratuito. Non occorre la prenotazione: gli interessati potranno presentarsi direttamente in teatro a partire dalle ore 19.