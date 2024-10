14 milioni di euro per le aree industriali siciliane

Condividi

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha firmato un accordo per il potenziamento delle Zes, le Zone economiche speciali, assegnando 14 milioni di euro per interventi infrastrutturali a sostegno delle aree industriali della Sicilia. In particolare, i fondi saranno destinati a potenziare le attività produttive nelle zone di Carini (8 milioni di euro), Acireale (1,1 milioni), Catania (1,2 milioni di euro), Francofonte, nel Siracusano (580 mila euro) e Troina, nell’Ennese (3 milioni). Tamajo afferma: “Le Zes giocano un ruolo strategico nel rendere la nostra regione più attrattiva per gli investimenti e nel creare nuove opportunità occupazionali per i nostri cittadini. Irsap e Irfis opereranno in stretta sinergia con i Comuni che si occuperanno della realizzazione delle opere. I progetti dovranno essere completati entro il 2029”.