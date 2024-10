10 milioni per la rete idrica, il sindaco Miccichè: “Grazie al presidente Schifani, e ai deputati Di Mauro e La Rocca Ruvolo”

Condividi

La Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale, convocata ieri, ha approvato l’emendamento del governo che anticipa, nelle variazioni di bilancio, 10 milioni di euro per avviare entro il 2024 i lavori di ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, che proseguiranno poi nel 2025 con i fondi di coesione già predisposti.

In proposito esprime apprezzamento il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che commenta: “Desidero ringraziare il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per aver mostrato ancora una volta impegno e sensibilità nei confronti di Agrigento con la previsione dell’anticipo, l’assessore regionale ai servizi di Pubblica utilità, Roberto Di Mauro, per averlo condiviso e sostenuto, la vicepresidente della Commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha presieduto l’apposita riunione, e tutti i deputati della Commissione per la collaborazione prestata verso questo importante traguardo, fondamentale per il territorio e finalizzato al superamento della crisi idrica dovuta anche alla fatiscenza dell’attuale rete idrica cittadina”.–