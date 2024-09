1 chilo e 200 grammi di cocaina a Licata: patteggiamento di condanna

Condividi

Innanzi al Tribunale di Agrigento ha patteggiato la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione un licatese di 43 anni arrestato nel febbraio scorso perché sorpreso in possesso di 1 chilo e 200 grammi di cocaina e che lo scorso luglio, ristretto ai domiciliari, è evaso dal domicilio, e il giudice lo ha trasferito in carcere. Inoltre è stato denunciato per abusivismo perché ha realizzato una piscina dietro alla sua abitazione senza autorizzazione. La pena è stata concordata con la Procura, e condivisa dal Tribunale, su iniziativa del difensore dell’imputato, l’avvocato Gaspare Lombardo.