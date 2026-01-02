𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗣𝗮𝗰𝗲 (𝗗𝗰): “𝗟𝗲𝗮𝗹𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮, 𝗼𝗿𝗮 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗻𝗶𝗯𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗶”

Carmelo Pace capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, rompe il silenzio sul rapporto teso con il governo Schifani, dopo l’inchiesta che ha travolto il suo partito e che lo vede indagato per corruzione. In un’intervista a LiveSicilia, ribadisce la fedeltà della Dc al centrodestra dal 2022 fino all’approvazione della recente Finanziaria, dove il voto democristiano è stato “decisivo” nonostante il ritiro delle deleghe agli assessori.

Pace difende il ruolo del partito: “122mila siciliani hanno votato Dc per Schifani presidente. Siamo stati leali anche nella mozione di sfiducia e nella manovra quater, uscendo dall’aula su richiesta del governatore”. Sul futuro in Giunta, attende un confronto post-feste: “Se Schifani o gli alleati ci estromettono, non saremo stati noi a lasciare la maggioranza”.

Non risparmia critiche agli alleati: “Cinismo e cannibalismo politico. Ogni eletto Dc è stato contattato. Un’estromissione ridurrebbe i numeri della maggioranza: a chi gioverebbe?”. Esclude divisioni interne al gruppo Ars e valuta ipotesi come l’intergruppo con Cateno De Luca o legami con Udc, ma solo dopo confronto con la base.

Sull’accusa di corruzione legata al Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, Pace respinge tutto: “Ho risposto nelle sedi opportune e ho fiducia nella magistratura. Nessuna leggerezza”.

Fonte: “La Giunta, il voto sulla Finanziaria e il ‘cannibalismo politico’ contro la Dc: parla Carmelo Pace”, intervista di LiveSicilia, 2 gennaio 2026.

