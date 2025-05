𝐌𝐢𝐜𝐜𝐢𝐜𝐡𝐞̀, 𝐂𝐢𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐨: “𝐈𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐚𝐩𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨, 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐢 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞”

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichรจ, lโ€™assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, e lโ€™assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, a scanso delle ormai rituali quanto pretestuose critiche allโ€™operato dellโ€™Amministrazione, annunciano che a breve sarร a disposizione della cittร e dei visitatori il Museo โ€“ Pinacoteca del Collegio dei Filippini.

Miccichรจ, Principato e Ciulla affermano: โ€œDopo anni di lavoro, progettazione, cantieri, problemi ereditati e risolti, il Museo-Pinacoteca del Collegio dei Filippini รจ pronto. Non grazie alle chiacchiere, non grazie a chi oggi si sveglia per criticare, ma grazie a una macchina amministrativa che ha lavorato con serietร e responsabilitร . E ora basta. Basta con le provocazioni, con i titoli costruiti per screditare, con i soliti copioni del โ€œsistema Agrigentoโ€.

Il rinvio dellโ€™inaugurazione non รจ frutto di infiltrazioni o articoli-denuncia, ma di un semplice fatto: vogliamo che lโ€™apertura sia allโ€™altezza della cittร , della struttura e del progetto. Vogliamo che sia tutto pronto. Anche lโ€™ultimo dettaglio. E questo non si fa con fretta nรฉ con pressioni mediatiche, ma con professionalitร .

Chi scrive che โ€œil Comune privatizza tuttoโ€ o che si cede โ€œai soliti amiciโ€ dimostra solo due cose: o non conosce lโ€™iter amministrativo o fa finta di non conoscerlo.

Il tema della esternalizzazione, comโ€™รจ noto, รจ stato giร oggetto di confronto in passato e ogni futura decisione sarร valutata con responsabilitร , nel rispetto delle normative vigenti e con il coinvolgimento delle istituzioni e della comunitร .

รˆ altresรฌ doveroso riconoscere che, con il personale attualmente disponibile, non รจ possibile garantire una gestione continuativa ed efficiente.

Per questo, resta aperta, con equilibrio e senza pregiudizi ideologici, la riflessione su possibili forme di collaborazione con soggetti esterni, qualora queste possano contribuire a garantire e migliorare lโ€™accesso e la valorizzazione del bene.

Le criticitร tecniche? Affrontate e risolte. Dal controsoffitto al contatore idrico, dallโ€™ascensore al sistema di raffreddamento: tutto ciรฒ che non era coperto dal finanziamento รจ stato comunque sistemato. Perchรฉ la differenza tra chi promette e chi realizza รจ tutta qui: si fa. E si fa bene.

Chi parla di โ€œflopโ€ dovrebbe avere lโ€™onestร di riconoscere che questo museo รจ un traguardo per Agrigento. รˆ un punto di arrivo e, insieme, un punto di partenza. รˆ il segno che la cittร cresce, che il patrimonio si recupera, che la cultura non รจ piรน solo una parola nei discorsi politici, ma uno spazio fisico aperto ai cittadini.

Questo museo non appartiene nรฉ al sindaco, nรฉ allโ€™assessore, nรฉ alla maggioranza nรฉ allโ€™opposizione. Appartiene alla cittร . E chi oggi lo vede finalmente realtร sa che dietro ci sono mesi di impegno, ostacoli superati, risorse investite e una visione precisa. Altro che improvvisazione.

Chi ha contribuito davvero a questa realizzazione lo sa: il merito va a chi lavora, non a chi giudica da fuori.โ€