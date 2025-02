𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 s𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐮𝐫𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐢

Condividi

Con profondo dolore, la Fondazione Teatro Pirandello, insieme a tutto il suo personale e all’ufficio stampa, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Aurelio Patti. Figura di spicco nella cultura agrigentina, Aurelio ha lasciato un’impronta indelebile come musicista, direttore del Gruppo Valle dei Templi e difensore appassionato della musica folkloristica siciliana.

La sua saggezza, la sua eleganza e l’incredibile impegno hanno arricchito non solo la scena culturale locale, ma anche quella internazionale. Con il suo talento nel suonare il friscalettu e nella promozione della musica popolare, ha portato la gioia e l’anima della Sicilia nei festival di tutto il mondo, ispirando generazioni di appassionati e cultori della tradizione siciliana.

Aurelio Patti non รจ stato solo un maestro nella musica, ma anche un autentico regista nella sua organizzazione, contribuendo a diffondere l’autenticitร della nostra cultura con idee innovative che ne hanno innalzato il valore. Il suo impegno per la conservazione della musica folkloristica e il suo amore per le tradizioni siciliane resteranno per sempre un’ereditร preziosa e indelebile.

La Fondazione Teatro Pirandello si stringe al Presidente Alessandro Patti, a tutti i familiari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e apprezzare Aurelio. La sua memoria e il suo insegnamento vivranno nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Sentite condoglianze a tutta la famiglia Patti, con l’auspicio che il ricordo di Aurelio possa portare conforto in questo momento di grande tristezza.